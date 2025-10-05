Κηφισιά - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στο γήπεδο του Περιστερίου θα φιλοξενηθεί η αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 18:00 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1.
«Πολύ… δυσάρεστη ομάδα, μπορεί να δει κανείς τα πρόσφατα αποτελέσματά της. Κανείς δεν παίζει ένα άνετο παιχνίδι απέναντί τους. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Έχουν έναν παίκτη στην επίθεση, τον Τετέι, ο οποίος είναι πολύ απρόβλεπτος. Πολύ ταλαντούχος και πολύ γρήγορος. Το παιχνίδι τους έχει να κάνει κυρίως με αυτό: άμεσο ποδόσφαιρο, δεύτερες μπάλες, αντεπιθέσεις. Επίσης, κάποιες φορές ξέρουν πώς να πιέσουν, αλλά και πώς να κτίσουν τις επιθέσεις τους, παρά τη δική σου πίεση. Ίσως το όνομα του αντιπάλου να μην το αναδεικνύει αυτό, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό και απαιτητικό παιχνίδι μπροστά μας. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έρχεται στο τέλος μιας πολύ δύσκολης περιόδους για εμάς» ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ο Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ.
