Κηφισιά - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Κηφισιά υποδέχεται απόψε (30/08) την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.
Οι γηπεδούχοι κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα στο γήπεδο της Λεωφόρου καθώς το ματς της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε αναβληθεί.
Η Ένωση προέρχεται από το ευρύ 4-0 επί του Ηρακλή και την μεγάλη της πρόκριση στη league phase του Champions League.
Βαθμολογία
- ΑΕΚ 3
- ΠΑΟΚ 3
- Παναιτωλικός 3
- ΟΦΗ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Καλαμάτα 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Bόλος Elabet 0
- Ηρακλής 0
- Λεβαδειακός 0
*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο (29/08)
- 19:30 Βόλος – Ηρακλής
- 21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα
Κυριακή (30/08)
- 19:30 Άρης – ΟΦΗ
- 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
- 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
Δευτέρα (31/08)
- 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
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