Κηφισιά - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Κηφισιά υποδέχεται απόψε (30/08) την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.

Οι γηπεδούχοι κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα στο γήπεδο της Λεωφόρου καθώς το ματς της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε αναβληθεί.

Η Ένωση προέρχεται από το ευρύ 4-0 επί του Ηρακλή και την μεγάλη της πρόκριση στη league phase του Champions League.

Βαθμολογία

ΑΕΚ 3 ΠΑΟΚ 3 Παναιτωλικός 3 ΟΦΗ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Bόλος Elabet 0 Ηρακλής 0 Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

19:30 Βόλος – Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός