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Κηφισιά - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ απόψε (30/08) για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΑΕΚ - Κηφισιά
Στιγμιότυπο από ματς ΑΕΚ - Κηφισιά | Eurokinissi
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Η Κηφισιά υποδέχεται απόψε (30/08) την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.

Οι γηπεδούχοι κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα στο γήπεδο της Λεωφόρου καθώς το ματς της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε αναβληθεί.

Η Ένωση προέρχεται από το ευρύ 4-0 επί του Ηρακλή και την μεγάλη της πρόκριση στη league phase του Champions League.

Βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 3
  2. ΠΑΟΚ 3
  3. Παναιτωλικός 3
  4. ΟΦΗ 3
  5. Άρης 3
  6. Ολυμπιακός 3
  7. Παναθηναϊκός 0
  8. Κηφισιά 0
  9. Καλαμάτα 0
  10. Ατρόμητος 0
  11. Αστέρας AKTOR 0
  12. Bόλος Elabet 0
  13. Ηρακλής 0
  14. Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

  • 19:30 Βόλος – Ηρακλής
  • 21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

  • 19:30 Άρης – ΟΦΗ
  • 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
  • 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
  • 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

  • 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

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