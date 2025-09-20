Κηφισιά - Αρης 0-1: Πήρε «τρίποντο»... καρμπόν στο Αγρίνιο!

Κηφισιά - Αρης 0-1: Όπως και στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, έτσι και κόντρα στην Κηφισιά το Αγρίνιο ήταν γούρικο για τον Άρη! Πάλι τρίποντο, πάλι γκολ στο φινάλε, πάλι στο ίδιο τέρμα και νίκη (0-1) με τον Μισεουί! Οι τυπικά γηπεδούχοι έπαιζαν για ένα ημίχρονο με 10 λόγω αποβολής του Χουχούμη.

Το γκολ του Γκαμπριέλ Μισεουί στο 87’ λύτρωσε τον Άρη και τον οδήγησε στη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο Πρωτάθλημα καθώς επικράτησε με 0-1 της Κηφισιάς στο Αγρίνιο.

