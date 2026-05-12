Κηφισιά - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

«Άνετοι» βαθμολογικά αισθάνονται τόσο η Κηφισιά όσο και ο Ατρόμητος, που συναντιούνται σήμερα στη Λεωφόρο. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Ατρόμητος αρχίζει στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Αυτή είναι η τρίτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο την Κηφισιά στην Super League. Την 1η Σεπτεμβρίου 2023, η νεοφώτιστη ομάδα επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο γήπεδο της Λαμίας και σημείωσε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην κατηγορία. Παράλληλα, ήταν και οι πρώτοι της βαθμοί, αφού στα δύο προηγούμενα είχε ηττηθεί με 3-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Ήπειρο και με 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Συνολικά έχουν συναντηθεί έξι φορές στην ιστορία τους και στις δύο έδρες, με την Κηφισιά να μετρά τρεις νίκες, τον Ατρόμητο δύο και μια ισοπαλία που σημειώθηκε στην τελευταία τους αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική των Stoiximan Playouts.

Οι τρεις νίκες για την Κηφισιά είναι με 2-1, οι δύο εκτός έδρας και η άλλη ως γηπεδούχος στη Λαμία. Ο Ατρόμητος έχει επικρατήσει δύο φορές χωρίς να δεχθεί γκολ, με 3-0 και 1-0.

Η βαθμολογία των Playouts της Super League

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 34

12. Αστέρας Τρ. 29

--------------------------------

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΚ 26

