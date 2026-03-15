Κηφισιά - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Κηφισιά - Βόλος σήμερα στη Νεάπολη για την 25η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
Κηφισιά - Βόλος
Η 8η θέση της κανονικής διάρκειας είναι ο μεγάλος στόχος τόσο για την Κηφισιά όσο και για τον Βόλο που αναμετρούνται σήμερα στο γήπεδο της Νεάπολης. Κηφισιά - Βόλος στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Αυτή θα είναι η έκτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων, η οποία ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 με την πρώτη παρουσία της Κηφισιά στη Super League. Στις προηγούμενες πέντε υπάρχει απόλυτη ισορροπία, αφού η Κηφισιά έχει δύο νίκες, ο Βόλος άλλες δύο και μια αναμέτρησή τους έχει ολοκληρωθεί ισόπαλη 1-1.

Αυτή τη σεζόν έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές, με την Κηφισιά να μένει αήττητη, αφού η αναμέτρησή τους για τον Α’ Γύρο του πρωταθλήματος στις 6 Δεκεμβρίου 2025 είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη 1-1 (43’ Χάμουλιτς – 36’ αυτ. Κάργας). Ένα μήνα μετά (6 Ιανουαρίου 2026) συναντήθηκαν για τον ενδιάμεσο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, με την Κηφισιά να παίρνει στον Βόλο τη νίκη με 1-0 (81’ Αμανί) και την πρόκριση για τους «16» του θεσμού.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός - Άρης 0-0
ΑΕΛ - Αστέρας 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 16:00
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00
Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 57*
2. ΑΕΚ 56
3. ΠΑΟΚ 54
4. Παναθηναϊκός 45
--------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 30*
7. ΟΦΗ 29*
8. Ατρόμητος 28
--------------------------
9. Βόλος 28
10. Παναιτωλικός 24
11. Κηφισιά 24
12. ΑΕΛ Νovibet 22*
13. Αστέρας Τρ. 17*
14. Πανσερραϊκός 16*

* Με παιχνίδι περισσότερο

 

