Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2: «Χορταστικό» ματς με δικαίωση και για τις δύο πλευρές

Εξαιρετικό ματς πλην δίχως νικητή στη Νεάπολη. Ο ΟΦΗ μπήκε ιδανικά στο ματς και προηγήθηκε με δυο γκολ από το 8ο λεπτό, η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση, ισοφάρισε σε 2-2 και πίεσε για την ανατροπή, όμως εν τέλει οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό.
Ο Όμιλος είναι στην 8η θέση με 25 βαθμούς και η ομάδα των Βορείων Προαστίων 10η με 20 βαθμούς, στο +4 από τον 13ο Αστέρα AKTOR, με ματς λιγότερο, όπως γράφει το gazzetta.gr.
Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα και Μαϊντάνα μπροστά του. Έμπο - Αμανί στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Νούνελι εξτρέμ και φορ ο Μίγιτς.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης κατέβασε το φιλοξενούμενο ΟΦΗ σε σχηματισμό 3-4-3. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Ανδρούτσος και αριστερό ο Αθανασίου. Κανελλόπουλος - Αποστολάκης χαφ και Φούντας, Νους, Ισέκα επιθετική τριπλέτα.
Κηφισιά – ΟΦΗ: Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τον ΟΦΗ και εφιαλτικό για την Κηφισιά. Οι Κρητικοί μπήκαν με... φόρα από το θρίαμβο στη Λιβαδειά και προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό. Ο Νους πήρε την μπάλα μετά από αδράνεια του Μαϊντάνα, πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Ανδρούτσο, ο αρχηγός των Κρητικών πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1.
Ο Όμιλος διπλασίασε το προβάδισμα του στο 8ο λεπτό. Ο Πόμπο έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Νους έφυγε από τα αριστερά, πέρασε την μπάλα στον Αθανασίου, ο Έλληνας μπακ έκανε γύρισμα και ο Φούντας εξ επαφής έκανε το 0-2. Δεύτερη ασίστ σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος για τον 24χρονο ακραίο οπισθοφύλακα.
Μετά από αυτό το κάκιστο 10λεπτο η Κηφισιά έδειξε ψυχικά αποθέματα, έβγαλε αντίδραση και ανέβασε την απόδοση της κατακόρυφα. Στο 11ο λεπτό ο Αμανί αστόχησε μετά από γύρισμα του Μαϊντάνα και στο 17' ο Πόμπο έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τον Μίγιτς σε θέση βολής αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.
Η Κηφισιά «μπήκε» εκ νέου στο ματς στο 19ο λεπτό. Ο Αμανί δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο γόνατο του Κρίζμανιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-2.
Στο 37ο λεπτό ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από γυριστή κεφαλιά του Αντόνισε και στο 39' η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Έπειτα από κομπίνα σε φάουλ ο Αντόνισε έκανε γύρισμα από τα δεξιά, ο Αμανί έστρωσε στον Πόμπο, ο οποίος πλάσαρε άουτ από καλό σημείο.
Στο 47ο λεπτό ο Θεοδωρίδης αστόχησε με γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή και στο 54' οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία. Ο Πόμπο πάσαρε στον Λαρουσί, ο οποίος έκανε την ντρίμπλα στον Ανδρούτσο, γύρισε την μπάλα, τακουνάκι του Αντόνισε από κοντά και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε το γκολ που άξιζε στο 74ο λεπτό. Κάθετη του Πόμπο, ο Νούνελι έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, σημάδεψε το δοκάρι με διαγώνιο σουτ και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-2.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 90ο λεπτό ο Νούνελι έκλεψε, πάτησε περιοχή και αστόχησε με διαγώνιο σουτ. Στο 90+1' ο Πόμπο αστόχησε με καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Τελευταία φάση της Κηφισιάς, ήταν στο 90+3', όταν ο Μπένι πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Νούνελι, ο εξτρέμ των γηπεδούχων έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.
