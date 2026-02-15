Μενού

Τέλος το τσάμπα πάρκινγκ στα σούπερ μάρκετ: Με αντίτιμο και χρονικό όριο η στάθμευση

Πλέον η στάθμευση των οχημάτων στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ θα χρεώνεται και ο καταναλωτής θα έχει χρονικό όριο. Τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που το υπερβεί.

σούπερ μάρκετ
Χώρος στάθμευσης σε σούπερ μάρκετ | Shutterstock
Η στάθμευση έξω από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο καταναλωτής, πλέον θα χρεώνεται. 

Σύμφωνα με το Action24, η απόφαση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί άφηναν το αυτοκίνητο τους για πολλές ώρες στον χώρο του σούπερ μάρκετ χωρίς απαραίτητα να βρίσκονται για ψώνια. 

 

Από εδώ και στο εξής, θα εκδίδεται ένα απόκομμα εισιτηρίου, είτε στο πάρκινγκ, είτε στα ταμεία και θα υπάρχει περιορισμένος χρόνος για τις αγορές εντός καταστήματος, που υπολογίζεται στις δύο ώρες. 

Αν παραβεί το χρονικό όριο ο εκάστοτε καταναλωτής, θα πρέπει να πληρώσει τον extra χρόνο.

