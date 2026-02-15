Κηφισιά - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο γήπεδο της Νεάπολης συνεχίζεται σήμερα η 21η αγωνιστική της Super League, εκεί που η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον φορμαρισμένο ΟΦΗ. Η αναμέτρηση Κηφισιά - ΟΦΗ αρχίζει στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.
Δύο φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες για το πρωτάθλημα οι δύο ομάδες με γηπεδούχο την Κηφισιά και έχουν σημειωθεί δύο λευκές ισοπαλίες. Στις αναμετρήσεις τους υπάρχουν και δύο κόντρες για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου υπήρξε μία ισοπαλία με 1-1, ενώ την πρώτη φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες υπήρξε νίκη της Κηφισιάς με 1-0, στις 20 Οκτωβρίου 2022.
Για το πρωτάθλημα υπάρχουν τέσσερις συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ τους, στις οποίες η Κηφισιά έχει διατηρήσει το αήττητο. Έχει επικρατήσει δύο φορές στην Κρήτη επί του ΟΦΗ και στην έδρα της υπάρχουν αυτές οι δύο λευκές ισοπαλίες.
Η ομάδα της Κρήτης έχει μία νίκη σε αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδος, στις 6 Δεκεμβρίου 2023 με 3-1 στην Κρήτη, για τους «16» του θεσμού. Συνολικά έχουν αναμετρηθεί επτά φορές σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, με την Κηφισιά να μετρά τρεις νίκες, τον ΟΦΗ μία και τα τρία παιχνίδια τους να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.
Super League: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14/2
Παναιτωλικός - Αστέρας 3-1
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15/2
Κηφισιά - ΟΦΗ 17:30
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 21:00
Δευτέρα 16/2
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00
