Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: «Τριάρα» με τη σφραγίδα Ζέλσον

Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-3 με την Κηφισιά παρότι είχε ισοφαριστεί σε 1-1. Με 10 παίκτες τελείωσε το ματς η Κηφισιά λόγω αποβολής του Μαϊντάνα.
Από ένα γκολ οι Νασιμέντο και Παντελίδης και δύο ο Ελ Καμπί (από 2 εκτελέσεις πέναλτι).
