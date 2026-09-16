Ο Παναθηναϊκός με τον μάγο Ουναΐ να σκοράρει δύο φορές, επικράτησε της Κηφισιάς με 2-0 στη Λεωφόρο στην τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας και έκανε το δύο στα δύο στην διοργάνωση.
Σκόρερ για το «τριφύλλι» και των δύο τερμάτων, ο Μαροκινός σούπερ σταρ. Άνοιξε το σκορ σο 76' με πέναλτι που κέρδισε ο Τεττέη.
Διπλασίασε τα τέρματά του με μία εκπληκτική προσπάθεια στο 89', μετά από πάσα του Αντίνο και πανέμορφο πλασέ.
Η ομάδα του Νίστρουπ είχε και άλλες ευκαιρίες για γκολ, κυρίως με πρωταγωνιστή τον Κινγκς Κάγκουα.
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