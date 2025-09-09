Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Η ημέρα, η ώρα και η έδρα του αγώνα

Έγινε γνωστή τελικά η έδρα της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League.

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας συμφωνήθηκε το ματς να γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο, την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, στις 18:00.

Η ομάδα της Κηφισιάς, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, πρότεινε να γίνει το παιχνίδι στην «ΑΕΛ Novibet Arena».

Tο «τριφύλλι» δεν επιθυμούσε να γίνει το ματς στη Λάρισα και έβαλε στο τραπέζι την επιλογή του Βόλου, στην οποία συναίνεσε η Κηφισιά.

