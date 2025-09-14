Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στο ΠανθεσσαλικόΣτάδιο του Βόλου, με την αναμέτρηση Κηφισιά - Παναθηναϊκός συνεχίζεται η 3η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι κάνει σέντρα στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

Η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ από την άλλη πλευρά οι «πράσινοι» στο μοναδικό τους παιχνίδι ως τώρα έχουν έρθει ισόπαλοι.

