Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Κηφισιά υποδέχεται στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό σήμερα (16/09) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη καθώς επιστρέφουν στην φυσική τους έδρα, ως αντίπαλοι αυτήν τη φορά.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα καθώς πρέπει να δοθούν ανάσες σε βασικούς παίκτες ενόψει και του αγώνα πρωταθλήματος της Κυριακής (20/09) κόντρα στην Καλαμάτα.

Η Κηφισιά προέρχεται από το ισόπαλο 0-0 με τον Λεβαδειακό, για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, επίσης στη Λεωφόρο.

Tο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

2η αγωνιστική: Ρεπό (8-10/9)

3η αγωνιστική: Κηφισιά – Παναθηναϊκός (16/9)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Άρης (27-29/9)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).