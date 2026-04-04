Κηφισιά - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα στα playouts της Super League με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Μια εντυπωσιακή ισοπαλία (4-4) το 2023-24 και μια νίκη της Κηφισιάς με 3-0 για το φετινό πρωτάθλημα υπάρχουν στις δύο αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ομάδα της Αττικής.
Το 2023-24 οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν τρεις φορές, με δύο ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μια νίκη του Πανσερραϊκού στην διαδικασία των Playouts με 2-0 στις Σέρρες.
Αυτή τη σεζόν υπήρξαν νίκες για την κάθε ομάδα στην έδρα της για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με 3-0 στη Νεάπολη για την Κηφισιά και με 2-1 στις Σέρρες για τα Λιοντάρια.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στα Playouts
Σάββατο 4 Απριλίου
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός 16:00
- Αστέρας Τρ. - ΑΕΛ 18:00
- Παναιτωλικός - Ατρόμητος 20:00
Η βαθμολογία των Playouts
9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23
-----------------------
13. Πανζσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρ. 17
