Κηφισιά - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Κηφισιά - Πανσερραϊκός σήμερα για την 1η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Στιγμιότυπο από ματς Κηφισιά - Πανσερραϊκός | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Πρεμιέρα στα playouts της Super League με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Μια εντυπωσιακή ισοπαλία (4-4) το 2023-24 και μια νίκη της Κηφισιάς με 3-0 για το φετινό πρωτάθλημα υπάρχουν στις δύο αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ομάδα της Αττικής.

Το 2023-24 οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν τρεις φορές, με δύο ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μια νίκη του Πανσερραϊκού στην διαδικασία των Playouts με 2-0 στις Σέρρες.

Αυτή τη σεζόν υπήρξαν νίκες για την κάθε ομάδα στην έδρα της για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με 3-0 στη Νεάπολη για την Κηφισιά και με 2-1 στις Σέρρες για τα Λιοντάρια.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στα Playouts

Σάββατο 4 Απριλίου

  • Κηφισιά - Πανσερραϊκός 16:00
  • Αστέρας Τρ. - ΑΕΛ 18:00
  • Παναιτωλικός - Ατρόμητος 20:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23
-----------------------
13. Πανζσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρ. 17

