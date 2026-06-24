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Κίλιαν Μέρφι του ποδοσφαίρου δεν φοράει τραγιάσκα - Αλλά Άρσεναλ και Ντόρτμουντ «σφάζονται» για χάρη του

Ο 17χρονος Ιρλανδός Κίλιαν Μέρφι σπέρνει στα γήπεδα με την Κορκ και η Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ σφάζονται για το νέο Peaky Blinders ταλέντο.

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Κίλιαν Μέρφι
Κίλιαν Μέρφι | Facebook / @cork city
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Αν γκουγκλάρεις το όνομα «Κίλιαν Μέρφι», το ίντερνετ θα σε πλημμυρίσει με φωτογραφίες από τραγιάσκες, τσιγάρα, Peaky Blinders και χρυσά αγαλματίδια. Όμως, στα γήπεδα της Ιρλανδίας, ένας 17χρονος έρχεται να αλλάξει τον αλγόριθμο.

Γεννημένος τον Ιούλιο του 2009, ο «άλλος» Κίλιαν Μέρφι δεν έχει καμία σχέση με το Χόλιγουντ, αλλά κάνει το δικό του box office με τη φανέλα της Κορκ. Με 2 γκολ και 8 ασίστ σε μόλις 20 συμμετοχές, ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός έχει μετατραπεί στο απόλυτο talk of the town του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ήδη αναγκάσει τα κορυφαία club της Ευρώπης να βγάλουν τα μπλοκάκια τους.

Η Άρσεναλ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν περίμενουν, με τις δύο ομάδες να ακολουθούν εντελώς διαφορετική στρατηγική.

 

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