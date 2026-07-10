Κιλιάν Μπαπέ: Καμία ανησυχία για τον τραυματισμό του – Τι δήλωσε ο Γάλλος σούπερ σταρ

Έχασε πέναλτι, σκόραρε ένα υπέροχο γκολ, οδήγησε τη Γαλλία στη νίκη επί του Μαρόκο και έσπειρε… τον πανικό όταν αποχώρησε τραυματίας στο 77ο λεπτό του προημιτελικού.

Ο σταρ των Τρικολόρ Κιλιάν Μπαπέ, που πάντως αποχώρησε περπατώντας κανονικά αν και εμφανώς απογοητευμένος - με χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν.

Τελικά, οι καρδιές όλων επέστρεψαν στις θέσεις τους αφού όπως αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Μπαπέ δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 είτε απέναντι στην Ισπανία είτε απέναντι στο Βέλγιο.

Και ο ίδιος ο παίκτης, άλλωστε, με δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρόκο εμφανίστηκε εντελώς καθησυχαστικός.

«Έχω έναν μικρό τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά είμαι απολύτως καλά. Ο Ματετά βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση για να αγωνιστεί στα τελευταία λεπτά του αγώνα και εκείνη τη στιγμή ήταν πιο έτοιμος από εμένα. Αυτό είναι όλο ό,τι συνέβη», τόνισε ο Κιλιάν Μπαπέ και οι καρδιές των Γάλλων… επέστρεψαν στις θέσεις τους.