Κίμωνας Ρακόπουλος: Ποιος είναι ο Έλληνας που πήδηξε από την πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου

Ο Κίμωνας Ρακόπουλος έκανε ένα σπουδαίο ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πηδάει από την υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, ύψους 625 μέτρων, στην Κίνα, καταφέρνοντας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση base jumping.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο Κίμωνας Ρακόπουλος συμμετέχει για δεύτερη φορά στο International High Bridge Extreme Sports Invitational Tournament, που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Guizhou της Κίνας, από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Κίμωνας Ρακόπουλος: Ο μοναδικός Έλληνας

Μάλιστα, η διάκρισή του είναι ακόμη πιο σπουδαία, εάν σκεφτεί κανείς ότι ο Κίμωνας Ρακόπουλος, ανάμεσα σε 31 κορυφαίους αθλητές από 21 χώρες, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος από την Ελλάδα.

Ο στόχος της διοργάνωσης ήταν εξαιρετικά απαιτητικός, καθώς οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν άλματα από μερικές από τις υψηλότερες γέφυρες του πλανήτη. Η επιτυχία απαιτούσε άνοιγμα αλεξιπτώτου σε ιδανικό χρόνο και προσγείωση με απόλυτη ακρίβεια στον προκαθορισμένο στόχο.

Το πιο εντυπωσιακό άλμα πραγματοποιήθηκε από την Huanjiang Grand Canyon Bridge στην επαρχία Guizhou, η οποία αναδείχθηκε ως η νέα υψηλότερη γέφυρα του κόσμου με ύψος 625 μέτρων και μάλιστα εγκαινιάστηκε την ημέρα του αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με σταθερές και εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα άλματα, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των νικητών. Τα άλματα του Ρακόπουλου περιλάμβαναν, επίσης, τις εμβληματικές γέφυρες:

Beipanjiang Bridge (ύψους 565 μέτρων).

Balinghe Bridge (ύψους 370 μέτρων).