Κίναν Έβανς: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον τραυματισμό του

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.

Οι συμπαίκτες του έμειναν άφωνοι όταν είδαν τον Αμερικανό γκαρντ να σωριάζεται στο παρκέ και να βλέπει ξανά την ατυχία να του χτυπά την πόρτα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Αμερικανό γκαρντ που υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη του αριστερού αχιλλείου τένοντα.

Ο Κίναν Έβανς μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μέσω Instagram Story γράφοντας:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».

Κίναν Έβανς | INSTAGRAM

Η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια καθώς το 2023, ο Έβανς είχε σταθεί και πάλι άτυχος όταν πέρασε την πρώτη δυσκολία στην καριέρα του, έχοντας υποστεί ρήξη στον δεξιό αχίλλειο τένοντα στις 5 Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς όταν μετά από μόλις ένα λεπτό που πάτησε στο παρκέ στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε τότε, τραυματίστηκε.

