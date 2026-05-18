Κιτρινόμαυρο πάρτι στα μπουζούκια: Ο Ηλιόπουλος τραγούδησε Αργυρό και ο Νίκολιτς συνθήματα

Μέρα χαράς και γιορτής η χθεσινή για την ΑΕΚ που στέφθηκε πρωταθλήτρια με το κέφι να κορυφώνεται αργά το βράδυ της Κυριακής (17/05) σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού.

Την παράσταση έκλεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του Gazi Music Hall και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλιστα, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης τραγούδησε ένα ρεφρέν από το τραγούδι «Αθήνα μου» μέσα σε αποθέωση ενώ τραγούδησε και το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη.

Ο Ηλιόπουλος κάλεσε στην πίστα και τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο προπονητής της ΑΕΚ, να παίρνει το μικρόφωνο και να τραγουδά «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο να ακολουθεί στο σύνθημα.