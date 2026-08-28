Κλήρωση ΟΦΗ: Λεβερκούζεν και Μπενφίκα στο δρόμο των Κρητικών στο Europa League

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του στη league phase του Europa League, από τους οποίους ξεχωρίζει η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα.
Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:
- Λεβερκούζεν - εντός
- Μπενφίκα - εκτός
- Ρεν - εκτός
- Άντερλεχτ - εντός
- Στουρμ Γκρατς - εκτός
- Λεχ Πόζναν - εντός
- Χόφενχαϊμ - εντός
- Χάποελ Μπερ Σεβά - εκτός
Το καλεντάρι της League Phase του Europa League
- 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
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