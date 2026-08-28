Κλήρωση ΟΦΗ: Λεβερκούζεν και Μπενφίκα στο δρόμο των Κρητικών στο Europa League

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του στη league phase του Europa League, από τους οποίους ξεχωρίζει η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Λεβερκούζεν - εντός

Μπενφίκα - εκτός

Ρεν - εκτός

Άντερλεχτ - εντός

Στουρμ Γκρατς - εκτός

Λεχ Πόζναν - εντός

Χόφενχαϊμ - εντός

Χάποελ Μπερ Σεβά - εκτός

Το καλεντάρι της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027