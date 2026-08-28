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Κλήρωση ΟΦΗ: Λεβερκούζεν και Μπενφίκα στο δρόμο των Κρητικών στο Europa League

Λεβερκούζεν και Μπενφίκα αποτελούν δύο από τους αντιπάλους του ΟΦΗ στη league phase του Europa League. Αναλυτικά η κλήρωση.

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ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ
Στιγμιότυπο από το ματς ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
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Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του στη league phase του Europa League, από τους οποίους ξεχωρίζει η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:

  • Λεβερκούζεν - εντός
  • Μπενφίκα - εκτός
  • Ρεν - εκτός
  • Άντερλεχτ - εντός
  • Στουρμ Γκρατς - εκτός
  • Λεχ Πόζναν - εντός
  • Χόφενχαϊμ - εντός
  • Χάποελ Μπερ Σεβά - εκτός

Το καλεντάρι της League Phase του Europa League

  • 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

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