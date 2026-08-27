ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2: Θρίαμβος και ιστορική πρόκριση στη League Phase

Ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League πανηγύρισε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά που είχε ξεκινήσει από το πρώτο παιχνίδι. Με συνολικό σκορ 5-0, οι Κρητικοί άφησαν εκτός συνέχειας τους Βούλγαρους, έχοντας για σκόρερ τους Νους και Θεοδοσουλάκη.

Η ΤΣΣΚΑ μπήκε από τα πρώτα λεπτά με επιθετική διάθεση, γνωρίζοντας πως έπρεπε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν αρκετούς παίκτες στην επίθεση και προσπάθησαν να πιέσουν την άμυνα του ΟΦΗ, χωρίς όμως να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους.

Η καλύτερη στιγμή τους στο πρώτο μέρος ήρθε στο 11ο λεπτό, όταν ο Πίττας πέρασε την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, όμως ο Νικολάου βρέθηκε στη σωστή θέση και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Όσο περνούσε η ώρα, ο ΟΦΗ άρχισε να ισορροπεί την αναμέτρηση, να κρατά περισσότερο την μπάλα και να βρίσκει χώρους στην αντίπαλη άμυνα.

Ο Νους «πάγωσε» τη Σόφια

Οι Κρητικοί ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 35ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Αρχικά ο Αϊτόρ γύρισε την μπάλα στον Φούντα, το πλασέ του οποίου απέκρουσε ο Λαπούκοφ.

Στη συνέχεια της φάσης και μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο ΟΦΗ απείλησε ξανά, με την μπάλα να φτάνει τελικά στον Νους, ο οποίος με προβολή από κοντά έγραψε το 0-1. Το γκολ εξετάστηκε από το VAR και μέτρησε κανονικά, βάζοντας πλέον τους Κρητικούς σε θέση απόλυτου φαβορί για την πρόκριση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να γίνει ακόμη πιο επιθετική, με τον προπονητή της να προχωρά σε αλλαγές. Στο 60' οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ισοφάριση, όταν μετά από προσπάθεια απομάκρυνσης του Νικολάου η μπάλα κόντραρε στον Γοδόι και κατέληξε στο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Ο ΟΦΗ απάντησε στο 69', όταν ο Φούντας έφυγε στην αντεπίθεση και βρέθηκε απέναντι από τον Λαπούκοφ, με τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ να αποκρούει το πλασέ του.

Ο Θεοδοσουλάκης «σφράγισε» την ιστορική πρόκριση

Το δεύτερο γκολ για τον ΟΦΗ ήρθε στο 78ο λεπτό και ουσιαστικά έβαλε τέλος στην υπόθεση πρόκριση. Ο Αθανασίου κυνήγησε τη φάση και κέρδισε την μπάλα, ο Αποστολάκης έκανε το γύρισμα και ο Θεοδοσουλάκης με προβολή μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 0-2.

Στα λεπτά που απέμεναν η πρόκριση είχε πλέον κριθεί, με τον ΟΦΗ να φτάνει κοντά και σε τρίτο γκολ, όταν η προσπάθεια του Αποστολάκη σταμάτησε στο δοκάρι.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν μία ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία, καθώς με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-0 εξασφάλισαν πανηγυρικά την παρουσία τους στη League Phase του Europa League.