Κλήρωση Παναθηναϊκού: Με την Βικτόρια Πλζεν στα play off του Europa League

O Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την Βικτόρια Πλζεν στα play off του Europa League.

Το «τριφύλλι» θα αναμετρηθεί με την Μπέτις ή τη Μίντιλαντ σε περίπτωση πρόκρισης στους «16» του θεσμού ενώ στους «8» με τον νικητή του Μπράγκα - Πόρτο.

Τα πρώτα ματς των Play Offs είναι προγραμματισμένα για τις 19 Φεβρουαρίου (εντός), ενώ οι ρεβάνς για τις 26 (εκτός).

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στην League Phase της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ και είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0 ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

Αναλυτικά τα ζευγάρια

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Γκενκ

Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

ΠΑΟΚ - Θέλτα

Μπραν - Μπολόνια

Σέλτικ - Στουτγάρδη

Φενερμπαχτσέ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Λιλ - Ερυθρός Αστέρας