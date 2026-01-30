Κλήρωση ΠΑΟΚ: Απέναντι στη Θέλτα για τα play off του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Θέλτα στα play off του Europa League.

Σε περίπτωση που ο Δικέφαλος του Βορρά περάσει στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λιόν και Άστον Βίλα.

Τα πρώτα ματς των Play Offs είναι προγραμματισμένα για τις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ οι ρεβάνς για τις 26.

ΠΑΟΚ και Θέλτα βρέθηκαν αντιμέτωποι και στη League Phase του θεσμού, όταν οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 3-1 στη Γαλικία.

Στον πρώτο αγώνα δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης, ενώ ο Λουτσέσκου θα είναι στην κερκίδα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Γκενκ

Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

ΠΑΟΚ - Θέλτα

Μπραν - Μπολόνια

Σέλτικ - Στουτγάρδη

Φενερμπαχτσέ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Λιλ - Ερυθρός Αστέρας