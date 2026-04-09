Το «κλουβί» της Ράγιο: Οι τοίχοι στο Βαγέκας λένε την ιστορία και η ΑΕΚ θέλει να γράψει τη δική της

Η Μαδρίτη είναι μια μεγαλούπολη με πολύ ποδοσφαιροτουρισμό. Ρεάλ και Ατλέτικο συγκεντρώνουν οπαδούς από κάθε σημείο της Ευρώπης και του κόσμου στα εντός έδρας παιχνίδια τους.

Από τη μία το πάντα επιβλητικό «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και από την άλλη το φανταστικό «Μετροπολιτάνο». Δύο γήπεδα πέντε αστέρων της σύγχρονης εποχής, δύο τεράστια brand names που αποτελούν την αφρόκρεμα της La Liga και είναι μέρος των αστεριών του Champions League.

Υπάρχει όμως και η άλλη ποδοσφαιρική Μαδρίτη. Αυτή που είναι λίγο αφημένη στη ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Εκεί όπου νιώθεις ότι κάποιοι αντιστέκονται στους σύγχρονους ρυθμούς και θέλουν να συνεχίσουν να εκπροσωπούν αυτό που πρέσβευαν πάντα. Το δίκαιο του αδύναμου.

Στην εργατική γειτονιά του Βαγέκας καθώς ανεβαίνεις από τα σκαλάκια του σταθμού Portazgo πέφτεις πάνω στις εξέδρες ενός παλιού γηπέδου που αρνείται να συμβαδίσει με τους τωρινούς καιρούς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr