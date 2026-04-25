Κολοσσός - Καρδίτσα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Την Καρδίτσα, που παραμένει χωρίς νίκη εκτός έδρας, υποδέχεται ο Κολοσσός στη Ρόδο, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Κολοσσός - Καρδίτσα κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤSPORTS 3 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Κολοσσός προέρχεται από την ήττα στο Μαρούσι, η τρίτη συνεχόμενη του, σε ματς μέσα από το οποίο πάντως έγινε η 9η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL που έφτασε τους 40.000 πόντους. Οι «θαλασσί» ωστόσο είναι μέρος αρκετών σεναρίων από αυτά που θα κρίνουν ποια ομάδα θα υποβιβαστεί αλλά νικώντας σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο. Μόνο ένα σενάριο τους δείχνει τον δρόμο του υποβιβασμού και είναι εκείνο των νικών για Καρδίτσα, Μαρούσι, Προμηθέα και Πανιώνιο.

Η Καρδίτσα Ιαπωνική ξέμπλεξε με αυτά τα σενάρια χάρη στην εντός έδρας νίκη της επί του Προμηθέα που ήταν η τρίτη συνεχόμενη που σημείωσε στο «Γ.Μπουρούσης». Χωρίς την πίεση του αποτελέσματος, της δίνεται μία τελευταία ευκαιρία για εκτός έδρας νίκη καθώς έχασε και τα 11 παιχνίδια που έδωσε μακριά από τη θεσσαλική πόλη ενώ δεν υπάρχει άλλη ομάδα με λιγότερες από δύο.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μύκονος 16:00

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15

Προμηθέας - Ηρακλής 18:15

Άρης - Πανιώνιος 18:15

Κολοσσός - Καρδίτσα 18:15

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 18:15

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 23-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 16-7

4. ΠΑΟΚ 16-7

5. Περιστέρι 14-10

6. Άρης 13-10

7. Μύκονος 9-14

8. Ηρακλής 8-15

-------------------------

9. Προμηθέας 7-16

10. Καρδίτσα 7-16

11. Κολοσσός 7-16

12. Μαρούσι 6-17

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-17