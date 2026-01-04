Κολοσσός - Μαρούσι LIVE από τη Ρόδο για το μπάσκετ

Στη Ρόδο φιλοξενείται το «ντέρμπι παραμονής» της 13ης αγωνιστική της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Κολοσσό και το Μαρούσι. Κολοσσός - Μαρούσι LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.

Ο Κολοσσός συμπλήρωσε δύο μήνες χωρίς νίκη αφού η τελευταία επιτυχία του ήταν εκείνη της 1ης Νοεμβρίου επί του Πανιωνίου. Στην περσινή σεζόν οι «θαλασσί» είχαν κάνει ένα σερί οχτώ ηττών στη διάρκεια του πρώτου γύρου -από την 4η ως την 11η αγωνιστική- μένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας (1-10), κάτι που δεν μπορεί να συμβεί φέτος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων σε αυτήν την αγωνιστική.

Το Μαρούσι έχει μείνει δίχως νίκη μετά τις 8 Νοεμβρίου όταν επιβλήθηκε του Πανιωνίου. Έκτοτε μέτρησε έξι διαδοχικές ήττες, με τελευταία αυτήν από τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Σε αυτό το παιχνίδι πάντως είχε δύο παίκτες με 20+ πόντους (Σαλάς 23, Ουΐλιαμς 20) για δεύτερη φορά στη σεζόν αφού κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Άρη (Κινγκ 31, Μέικον 23).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-6

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11