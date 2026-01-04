Κολοσσός - Μαρούσι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Ρόδο φιλοξενείται το πιο σημαντικό, από βαθμολογικής πλευράς παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής, καθώς οι δύο αντίπαλοι προέρχονται από το ίδιο σερί, αφού μετρούν έξι διαδοχικές ήττες. Η αναμέτρηση Κολοσσός - Μαρούσι αρχίζει στις 13:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTSPORTS 1.

Ο Κολοσσός συμπλήρωσε δύο μήνες χωρίς νίκη αφού η τελευταία επιτυχία του ήταν εκείνη της 1ης Νοεμβρίου επί του Πανιωνίου. Στην περσινή σεζόν οι «θαλασσί» είχαν κάνει ένα σερί οχτώ ηττών στη διάρκεια του πρώτου γύρου -από την 4η ως την 11η αγωνιστική- μένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας (1-10), κάτι που δεν μπορεί να συμβεί φέτος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων σε αυτήν την αγωνιστική.

Το Μαρούσι έχει μείνει δίχως νίκη μετά τις 8 Νοεμβρίου όταν επιβλήθηκε του Πανιωνίου. Έκτοτε μέτρησε έξι διαδοχικές ήττες, με τελευταία αυτήν από τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Σε αυτό το παιχνίδι πάντως είχε δύο παίκτες με 20+ πόντους (Σαλάς 23, Ουΐλιαμς 20) για δεύτερη φορά στη σεζόν αφού κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Άρη (Κινγκ 31, Μέικον 23).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-6

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11