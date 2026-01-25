Κολοσσός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση στη Ρόδο ανάμεσα στον Κολοσσό και τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Κολοσσός - Ολυμπιακός κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Κολοσσός προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Μυκόνου και πλέον υπό τον Άρη Λυκογιάννη έχει ήδη σε τρεις αγώνες, όσες νίκες είχε στους προηγούμενους 11. Η ομάδα της Ρόδου έχει πλέον το ίδιο ρεκόρ εντός και εκτός έδρας (2-5).

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στο φετινό Πρωτάθλημα μετά και την εντός έδρας επικράτηση του επί του Αμαρουσίου. Σε αυτό το παιχνίδι είχε 35 ασίστ, επίδοση που κατατάσσεται στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων στην ιστορία της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις τρεις από τις πέντε καθώς «έγραψαν» 38 στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Αμπελόκηπους της σεζόν 1994-95 και 35 στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λαύριο της σεζόν 2022-23.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 97-103

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 14-0

2. Παναθηναϊκός 13-1

3. ΠΑΟΚ 10-4

4. ΑΕΚ 10-4

5. Άρης 7-7

6. Μύκονος 7-8

7. Ηρακλής 6-8

8. Περιστέρι 6-8

-------------------------

9. Προμηθέας 6-9

10. Κολοσσός 4-10

11.Καρδίτσα 4-11

12. Μαρούσι 3-11

-------------------------

13. Πανιώνιος 3-12