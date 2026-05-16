Κολοσσός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (16/05) στη Ρόδο τον Κολοσσό στο Game 2 των προημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 16:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ισοπεδωτικοί στο Game 1 και συνέτριψαν τον Κολοσσό με 117-76 και θέλουν να τελειώσουν τη σειρά στη Ρόδο, ώστε να στρέψουν την προσοχή τους στο Final Four της Euroleague (22-24/05).
Ο Μιλουτίνοφ σημείωσε 20 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Λαρεντζάκης 17, ο Ντόρσεϊ 16, ο Πίτερς 12 και ο Γουόκαπ 10.
