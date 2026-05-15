ΛΕΞ: Χαμός με τις επτά συναυλίες που ανακοίνωσε - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Νέο τουρ στην Ελλάδα θα κάνει ο ράπερ ΛΕΞ και ήδη από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης οι φανς «πήραν φωτιά» στα σχόλια στα social media.

Μάλιστα, ο ενθουσιασμός προκύπτει και από το γεγονός ότι σε πολλές από τις πόλεις που πρόκειται να κάνει live έχει να πάει χρόνια, με χαρακτηριστική περίπτωση τη Λάρισα και την παρουσία του τρία χρόνια πριν.

Στο post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα των εμφανίσεων:

13 Ιουνίου - Ηράκλειο Κρήτης

21 Ιουνίου - Λάρισα

27 Ιουνίου - Ξάνθη

1 Ιουλίου - Πάτρα

2 Σεπτεμβρίου - Βόλος

5 Σεπτεμβρίου - - Χανιά

19 Σεπτεμβρίου - Ιωάννινα

Αναμένεται πότε ο ΛΕΞ θα ανακοινώσει την προπώληση των εισιτηρίων.