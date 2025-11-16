Το κωμικό με την Εθνική και τον Ρέτσο

Μοιάζει λίγο κωμικό… Το μνημονεύω απλά λόγω του χθεσινού αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στην Σκωτία: Ο Ρέτσος είχε να παίξει βασικός σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας σε επίσημο παιχνίδι στην Εθνική Ελλάδας δύο ολόκληρα χρόνια, από το Ελλάδα-Γαλλία (2-2) το Νοέμβριο του 2023!

Και λέω εγώ, είναι τόσο κακός στόπερ ο αρχηγός του Ολυμπιακού για να έχει παίξει όλο αυτό το διάστημα των δύο ετών στην Εθνική Ελλάδας μόνο αλλαγή σε κάποια παιχνίδια, εκ των οποίων στα περισσότερα δύο-τρία λεπτά, για καθυστέρηση;

Είναι τόσο κακός που βασικός έχει παίξει μόνο σε ένα φιλικό στη Μάλτα Ιούνιο μήνα κι άλλο ένα φιλικό με την Σλοβακία επίσης Ιούνιο μήνα, ξέρετε τότε που γίνονται τα ματσάκια της πλάκας;

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr