Η εμφάνιση του Κέντρικ Ναν στον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ενθουσίασε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συζητήθηκε σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι και λίγο πράγμα να φτάνεις τους 39 πόντους (ποσοστό πολύ κοντά στο ρεκόρ της Ευρωλίγκα) και μάλιστα με 7/8 τρίποντα μόνο στην πρώτη περίοδο (ρεκόρ Ευρωλίγκα).

Βέβαια ο Κέντρικ Ναν είχε φροντίσει να δείξει ποια είναι η αξία του ήδη από τις πρώτες βδομάδες προσαρμογής του στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό στιλ παιχνιδιού. Είχε όμως αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και στο NBA και συγκεκριμένα σε Miami, Lakers και Washington όπου δεν τα πήγε άσχημα. Ιδίως στα δύο χρόνια του στο Miami.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Polo G κάνει αναφορά στον Ναν, στο κομμάτι του που ονομάζεται "21". Εξάλλου και οι δύο τους έχουν καταγωγή από το Σικάγο. Ο στίχος είναι ο εξής: "I just been ballin on these niggas like i'm Kendrick Nunn".

Ο Ναν τότε αγωνιζόταν στο Miami όπου είχε κερδίσει αρκετά βραβεία Rookie of the Month, ενώ ήταν ανάμεσα στους παίκτες που συμμετείχαν στην Rising Stars ομάδα για το NBA All-Star Game Weekend του 2020.