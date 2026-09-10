Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογράφια μετά την επέμβαση στο γόνατο

Την πρώτη φωτογραφία μέτα το χειρουργείο μοιράστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στις 29 Αυγούστου.



Ο Έλληνας άσος σημείωσε εξαιρετική αρχή στην Bundesliga και στον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.



Μάλιστα, κατάφερε να σκοράρει γκολ, βοηθώντας την ομάδα να επικρατήσει με 2-0, πριν τραυματιστεί σοβαρά στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.

Η φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά την επέμβαση | Instagram / konstantelias45

Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην επέμβαση στο Μόναχο από τον γιατρό, ειδικό σε επεμβάσεις στο γόνατο, Θορ Ζάντοπ. Ο γιατρός μάλιστα ήταν εκείνος που πόσταρε τη φωτογραφία, με τον ίδιο και τον Κωνσταντέλια να χαμογελούν.



Ο 23χρονος άσος της Μπορούσια θα αρχίσει την αποθεραπεία του άμεσα, αλλά θα μείνει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες.