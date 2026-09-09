Μουρατίδης για Μαζωνάκη: «Τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι»

Στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ και πολλά χρόνια αναφέρθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, λίγες ώρες μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.

Ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός, καθώς εμφανίστηκε τηλεφωνικώς στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ALPHA, αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ερχόταν αντιμέτωπος με τους φόβους του εδώ και πολλά χρόνια.

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«Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες εξαρχής. Πεταγόταν το βράδυ στον ύπνο του, όταν ήμασταν ταξίδια ερχόταν και μου χτυπούσε την πόρτα του δωματίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι, για να μην λέμε υπερβολές και άσχετα πράγματα», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν ο τραγουδιστής ήταν μόλις 20 ετών και εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα αλλά και στην κοινή τους πορεία, καθώς ήταν ο πρώτος μάνατζέρ του.

«Όταν τον γνώρισα, ήταν 20 χρονών και τραγουδούσε σε ένα κέντρο στην Πάτρα. Τον ανακάλυψα, του έκανα συμβόλαιο, ήμουν μάνατζερ για σχεδόν 10 χρόνια», είπε.

«Πήρα έναν καλλιτέχνη από το “μηδέν” και τον έκανα σούπερ σταρ. Συγχρόνως, έχτισα και την προσωπικότητά του, τον διαμόρφωσα. Να τον πάω σινεμά, θέατρο, να τον βάλω να ακούσει μουσική», συμπλήρωσε.