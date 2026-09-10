«Νύχια τυραννόσαυρου, βλεφαρίδα τέντα»: Η Λατινοπούλου ζητά την επιστροφή της ποδιάς στα σχολεία

Την επιστροφή της σχολικής ποδιάς ζήτησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε βίντεο που δημοσίευσε από τον προσωπικό της λογαριασμό της για να ευχηθεί για τη νέα σχολική χρονιά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εμφάνιση των μαθητριών, κάνοντας λόγο για «νύχια του τυραννόσαυρου» και τη «βλεφαρίδα τέντα».



«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε για το πώς θα έπρεπε κατά την γνώμη της να εμφανίζονται οι μαθήτριες στο σχολείο.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», είπε, προσθέτοντας: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες».



Η ίδια κάλεσε τις μαθήτριες να χαρούν την εφηβεία και τα νιάτα τους, τονίζοντας πως «δεν γυρίζουν» τα χρόνια αυτά.



Κλείνοντας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας σεβασμό προς τους δασκάλους και τους καθηγητές. «Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα», κατέληξε.

