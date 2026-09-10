Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχουμε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος ήταν σε υπερδιέγερση» κατέθεσε η γιατρός

Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στην κατάθεση που έδωσαν στις Αρχές η γιατρός, η οποία φαίνεται ότι είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν και υπέστη την ανακοπή στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Mega, η γιατρός φαίνεται πως παραδέχθηκε πως στο ιατρείο υπάρχει πράγματι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά και μίλησε για την κατάσταση του τραγουδιστή, όταν έφτασε στον χώρο.

«Ήταν σε υπερδιέγερση. Όταν του ζήτησα να μου πει τον λόγο, μου τον είπε» σημείωσε η ίδια.

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Αναμένονται σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη

Όπως ανέφερε το ίδιο μέσο, βάση της κατάθεσης αυτής της γιατρού αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, μπορεί και εντός της σημερινής ημέρας.

Η Ματίνα Παγώνη, εμφανιζόμενη στον ίδιο μέσο, στάθηκε στο ότι οι γιατροί δεν ακολούθησαν τον ασθενή τους με το ασθενοφόρο που τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπίς.

«Όταν έχεις έναν άρρωστο, δεν έχει σημασία αν λέγεται Μαζωνάκης, που φτάνει να σου κάνει ανακοπή, σηκώνεσαι μαζί στο ασθενοφόρο, δίνεις τις πρώτες πληροφορίες στους γιατρούς και μαζί με τους γιατρούς του εκεί νοσοκομείου προσπαθείς και συ» είπε ειδικότερα.

Σημειώνεται πως η ιδιωτική κλινική, στην οποία έπαθε την ανακοπή ο τραγουδιστής, είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνισε ότι δεν είχαν δηλωμένο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.