Πλασμαφαίρεση: Η ιατρική θεραπεία που έγινε μόδα του Χόλιγουντ - Ποιοι σταρ την έχουν κάνει

Από εξειδικευμένη επέμβαση που ενδείκνειται αυστηρά για αιματολογικά, αυτοάνοσα και νευρολογικά νοσήματα, η πλασμαφαίρεση δεν έχει γλιτώσει τη μετατροπή της σε μία «μοδάτη» θεραπεία που προωθεί η κουλτούρα του wellness.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και μεγιστάνες της τεχνολογίας πληρώνουν αδρά για την πλασμαφαίρεση, που έχουν ενσωματώσει πολλοί θιασώτες της ψευδοϊατρικής στα «προϊόντα» τους, υποτθέμενα για να «καθαρίσουν» το αίμα τους.

Αυτοί που την παρέχουν άκριτα, υποστηρίζουν πως έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία, όπως η απομάκρυνση τοξινών και μικροπλαστικών, η μείωση της φλεγμονής, η επιβράδυνση της γήρανσης.

Πλασμαφαίρεση - Από θεραπεία σε «trend»

Στη χώρα μας επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για πλασμαφαίρεση.

Διαβάστε ακόμα: Πλασμαφαίρεση: Η ασφάλεια και γιατί παραμένει αναντικατάστατη - Ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν

Στην πλασμαφαίρεση ή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange ή TPE) το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κύτταρα του αίματος και απορρίπτεται.

Τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με υγρό αναπλήρωσης, συνήθως λευκωματίνη και φυσιολογικό ορό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλάσμα δότη.

Μία συνεδρία πλασμαφαίρεσης μπορεί να διαρκέσει ώρες. Η τεχνική χρησιμοποιείται καθιερωμένα για συγκεκριμένες αιματολογικές, αυτοάνοσες και νευρολογικές παθήσεις, καθώς μπορεί να απομακρύνει από το πλάσμα παθολογικά αντισώματα και άλλες ουσίες.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, την έχουν υιοθετήσει ιδιωτικές κλινικές μακροζωΐας, όπου προσφέρεται σε υγιή άτομα ως μια μορφή «πανάκειας», χωρίς φυσικά καμία επιστημονική τεκμηρίωση.

Πλασμαφαίρεση - Ποιοι σταρ την «αγάπησαν»

Κατά πολλούς, αυτός που ξεκίνησε το «trend», το 2025, ήταν ο 48χρονος τότε ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ, αφού αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας περίπου 10.000 λιρών σε κλινική του Λονδίνου, με στόχο να απομακρύνει μικροπλαστικά και άλλες χημικές ουσίες από το αίμα του.

Στην περίπτωσή του έγινε αιμαφαίρεση, το πλάσμα πέρασε από ειδικό φίλτρο και στη συνέχεια ενώθηκε ξανά με τα κύτταρα του αίματος και επέστρεψε στον οργανισμό.

Όταν ο Μπλουμ δημοσιοποίησε τη θεραπεία του, επιστήμονες επισήμαιναν ότι δεν υπήρχαν δημοσιευμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τέτοιες τεχνικές μπορούν πράγματι να απομακρύνουν αποτελεσματικά τα μικροπλαστικά από το ανθρώπινο σώμα.

Υπογράμμιζαν μάλιστα το γεγονός ότι οι ίδιες οι συσκευές αφαίρεσης και αιμοκάθαρσης περιλαμβάνουν πλαστικούς σωλήνες, μεμβράνες και φίλτρα, τα οποία μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να απελευθερώνουν μικροπλαστικά.

Διαβάστε ακόμα: Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχουμε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος ήταν σε υπερδιέγερση» κατέθεσε η γιατρός

Η πλασμαφαίρεση έχει ήδη αποκτήσει και άλλους διάσημους οπαδούς, ιδιαίτερα στους κύκλους της ευεξίας και της μακροζωίας. Ανάμεσά τους βρίσκεται η τραγουδίστρια Λι Αν Ράιμς, η οποία αποκάλυψε στις αρχές του 2026 ότι υποβλήθηκε για δεύτερη φορά σε θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου επίσης αποκάλυψε το 2026 ότι είχε κάνει πέντε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενασχόλησής της με θεραπείες ευεξίας και μακροζωίας. Το συνολικό κόστος του θεραπειών πλησίασε τα 49.500 δολάρια.

Ίσως ο πιο γνωστός θιασώτης τέτοιων πρακτικών είναι ο Αμερικανός επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επιδιώκει εμμονικά την ιδιότυπη τεχνική του «biohacking», δηλαδή μία ολιστική παρέμβαση στον ανθρώπινο οργανισμό, για να παρατείνει όσο το δυνατόν περισσότερο το προσδόκιμο ζωής του, χαρακτηριστικά, κατά τον ίδιο, «μειώνοντας τη βιολογική του ηλικία».

Το 2024 ανακοίνωσε ότι έκανε ολική ανταλλαγή πλάσματος, αφαιρώντας το πλάσμα του και αντικαθιστώντας το με λευκωματίνη. Προηγουμένως είχε προκαλέσει αίσθηση όταν χρησιμοποίησε πλάσμα από τον νεαρό γιο του, πρακτική την οποία αργότερα εγκατέλειψε.

Άλλος ένθερμος υποστηρικτής της έρευνας για τη μακροζωία είναι ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας και μελλοντολόγος Πίτερ Διαμαντής. Οι Los Angeles Times τον φωτογράφισαν να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση, την οποία έκανε κάθε μήνα, με κόστος 7.500 δολάρια ανά τρίωρη συνεδρία.

Πιο πρόσφατα προστέθηκε στη λίστα και ο διάσημος podcaster Τζο Ρόγκαν, ο οποίος αποκάλυψε τον Μάρτιο του 2026 μέσω Instagram ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το πλάσμα που είχε αφαιρεθεί από το αίμα του.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι στο πλάσμα μπορούν να συσσωρεύονται φλεγμονώδεις πρωτεΐνες, τοξίνες και άλλα παραπροϊόντα, ενώ ανέφερε ότι γνωστοί του που είχαν δοκιμάσει τη διαδικασία παρατήρησαν καλύτερο ύπνο και ταχύτερη αποκατάσταση.