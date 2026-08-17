Κωνσταντέλιας: Άδεια από την Ντόρτμουντ, τι ισχύει με τους δανεικούς

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις των δύο συλλόγων απομένουν για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να του χορηγούν ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή του στη Γερμανία.

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας, γνωρίζοντας το σοβαρό προσωπικό ζήτημα που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, δέχθηκαν να του χορηγήσουν ολιγοήμερη άδεια.

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