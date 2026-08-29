Κωνσταντέλιας: Φόβοι για χιαστό, αναμονή για τη μαγνητική

Αγωνία στην Ντόρτμουντ και φυσικά στην Εθνική για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο ντεμπούτο του στη Bundesliga ο διεθνής μεσοεπιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά με τους Βεστφαλούς, όμως στις αρχές του δεύτερου μέρους τραυματίστηκε στο γόνατο και τα πρώτα νέα δεν είναι ευχάριστα.
Στις τάξεις της Μπορούσια υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού του Ντέλια!
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