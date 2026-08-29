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Κωνσταντέλιας: Φόβοι για χιαστό, αναμονή για τη μαγνητική

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τo Αμβούργο και υπάρχουν φόβοι ακόμα και για ρήξη χιαστού! Την Κυριακή ή τη Δευτέρα η μαγνητική.

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Κωνσταντέλιας - ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας σκοράρει για τον ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αγωνία στην Ντόρτμουντ και φυσικά στην Εθνική για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο ντεμπούτο του στη Bundesliga ο διεθνής μεσοεπιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά με τους Βεστφαλούς, όμως στις αρχές του δεύτερου μέρους τραυματίστηκε στο γόνατο και τα πρώτα νέα δεν είναι ευχάριστα.

Στις τάξεις της Μπορούσια υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού του Ντέλια! 

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