Μενού

Κόρι Τζόσεφ: Εξαιρετικός στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην GBL

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL, συνεισφέροντας τόσο στο σκοράρισμα, όσο και στην δημιουργία για τον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
Κόρι Τζόζεφ
Κόρι Τζόζεφ | Eurokinissi / Klodian Lato
  • Α-
  • Α+

Ο Κόρι Τζόσεφ έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, κάνοντας πολύ καλό ματς απέναντι στο Περιστέρι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε τον Κόρι Τζόσεφ στο παρκέ για 22:40, με τον πολύπειρο Καναδό να σκοράρει 8 πόντους με 3/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα), να μοιράζει 7 ασίστ και να κάνει 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ