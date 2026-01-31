Κόρι Τζόσεφ: Εξαιρετικός στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην GBL

Ο Κόρι Τζόσεφ έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, κάνοντας πολύ καλό ματς απέναντι στο Περιστέρι.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε τον Κόρι Τζόσεφ στο παρκέ για 22:40, με τον πολύπειρο Καναδό να σκοράρει 8 πόντους με 3/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα), να μοιράζει 7 ασίστ και να κάνει 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
