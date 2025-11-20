Κώστας Αντετοκούνμπο: «Έσβησε» τούρτα στο ΣΕΦ για τα 28α γενέθλιά του

Τούρτα έκπληξη είχαν ετοιμάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του την Πέμπτη, (20/10) κλείνοντας τα 28 του χρόνια.

Λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση της Πέμπτης, την εμφάνισή της έκανε στο παρκέ του ΣΕΦ μια τούρτα με κεράκια, με τους συμπαίκτες του Κώστα να αρχίζουν να τραγουδούν όλοι μαζί «Happy Birthday».

«Γενέθλια χωρίς τούρτα δεν γίνεται! Να τα εκατοστήσεις Κώστα», έγραψε σε ανάρτηση της η ομάδα του Ολυμπιακού, δημοσιεύοντας το βίντεο με την έκπληξη που οργάνωσαν για τον αστέρα του μπάσκετ.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ μάλιστα δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το ομαδικό καρπάζωμα από τους συμπαίκτες του, αφού έκανε τον σταυρό του και έσβησε τα κεράκια, όπως φαίνεται και στο βίντεο.