Κώστας Αντετοκούνμπο: Σπουδαίο ντεμπούτο στην GBL με τον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Άρη και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Προμηθέα.

Ο διεθνής σέντερ μετρά 15 μέρες στον Άρη, όμως δεν είχε παίξει στο μεσοδιάστημα αγώνα πρωταθλήματος, με το παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα να είναι το ντεμπούτο του σε ό,τι έχει να κάνει με την GBL.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr