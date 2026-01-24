Κώστας Αντετοκούνμπο: Σπουδαίο ντεμπούτο στην GBL με τον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Άρη και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Προμηθέα.
Ο διεθνής σέντερ μετρά 15 μέρες στον Άρη, όμως δεν είχε παίξει στο μεσοδιάστημα αγώνα πρωταθλήματος, με το παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα να είναι το ντεμπούτο του σε ό,τι έχει να κάνει με την GBL.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο Τραμπ θέλει «κομμάτι» και από την Αλβανία: Συναγερμός από ενώσεις για το νησί Σάσων
- Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
- Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη το 1997
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.