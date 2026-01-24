Μενού

Κώστας Αντετοκούνμπο: Σπουδαίο ντεμπούτο στην GBL με τον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισε για τον Άρη στο ντεμπούτο του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη Stoiximan GBL.

Reader symbol
Newsroom
Κώστας Αντετοκούνμπο
Κώστας Αντετοκούνμπο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Άρη και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Προμηθέα.

Ο διεθνής σέντερ μετρά 15 μέρες στον Άρη, όμως δεν είχε παίξει στο μεσοδιάστημα αγώνα πρωταθλήματος, με το παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα να είναι το ντεμπούτο του σε ό,τι έχει να κάνει με την GBL.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ