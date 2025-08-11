Μενού

Κώστας Τσιμίκας: Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα καθώς και ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας μπακ αναμένεται να αποχωρήσει από τους «Reds».

Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Λίβερπουλ | Shutterstock
Ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από τη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής από τον χθεσινό (10/8) τελικό του Community Shield, όπου η ομάδα του Σλοτ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Κρίσταλ Πάλας.

Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Άντι Ρόμπερτσον έχουν δημιουργήσει «μποτιλιάρισμα» στο αριστερό άκρο της άμυνας των κόκκινων και ο «Τσίμι» φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποχωρήσει.

