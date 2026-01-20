Μενού

Κωστούλας: Το Chat GPT έκρινε βάσει φυσικής το γκολ κόντρα στην Μπόρνμουθ

Πρώτο θέμα στην Premier League είναι η έμπνευση του Μπάμπη Κωστούλα και μέσω της τεχνολογίας προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη δυσκολία του γκολ που σημείωσε.

Reader symbol
Newsroom
Μπάμπης Κωστούλας
Ο Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον | Χ/@OfficialBHAFC
  • Α-
  • Α+

Εύκολα θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς από την αρχή της σεζόν, από τα δικά μας, τα ελληνικά social media μια τάση αμφισβήτησης έως και απαξίωσης της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

Σκεπτόμενοι λανθασμένα με την ελληνική συλλογιστική πορεία, θεωρούσαν πολλοί ότι η Μπράιτον έχει αρχίσει ήδη να... κλαίει τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που έβγαλε από τα ταμεία της για τον Έλληνα επιθετικό, επειδή δεν είχε μπορέσει μέχρι τον Οκτώβριο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου, στην Premier League, σε ηλικία 18 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ