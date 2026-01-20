Κωστούλας: Το Chat GPT έκρινε βάσει φυσικής το γκολ κόντρα στην Μπόρνμουθ

Εύκολα θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς από την αρχή της σεζόν, από τα δικά μας, τα ελληνικά social media μια τάση αμφισβήτησης έως και απαξίωσης της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

Σκεπτόμενοι λανθασμένα με την ελληνική συλλογιστική πορεία, θεωρούσαν πολλοί ότι η Μπράιτον έχει αρχίσει ήδη να... κλαίει τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που έβγαλε από τα ταμεία της για τον Έλληνα επιθετικό, επειδή δεν είχε μπορέσει μέχρι τον Οκτώβριο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου, στην Premier League, σε ηλικία 18 ετών.

