Κωστούλας: Η ευρηματική δημοσίευση για το Football Manager

Το ασύλληπτης ομορφιάς γκολ του Μπάμπη Κωστούλα στο ματς με την Μπόρνμουθ έκανε τον Έλληνα επιθετικό... talk of the town εντός και εκτός Αγγλίας, με τον νεαρό φορ να τραβά τα βλέμματα και στην κοινότητα του Football Manager!
Κακά τα ψέματα, στην ηλικία που είναι και με την προοπτική που διαθέτει, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έχει όλα τα στοιχεία ενός wonderkid, με τη γνωστή σελίδα Out of Context Football Manager να ασχολείται και αυτή με την περίπτωσή του.
