Κωστούλας: Η ευρηματική δημοσίευση για το Football Manager

Το απίθανο ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα ενάντια στην Μπόρνμουθ τράβηξε τα βλέμματα -και- των φίλων του Football Manager.

Χαράλαμπος Κωστούλας
Χαράλαμπος Κωστούλας | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το ασύλληπτης ομορφιάς γκολ του Μπάμπη Κωστούλα στο ματς με την Μπόρνμουθ έκανε τον Έλληνα επιθετικό... talk of the town εντός και εκτός Αγγλίας, με τον νεαρό φορ να τραβά τα βλέμματα και στην κοινότητα του Football Manager!

Κακά τα ψέματα, στην ηλικία που είναι και με την προοπτική που διαθέτει, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έχει όλα τα στοιχεία ενός wonderkid, με τη γνωστή σελίδα Out of Context Football Manager να ασχολείται και αυτή με την περίπτωσή του.

