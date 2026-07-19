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Κωστούλας: Σκόραρε δις σε φιλικό προετοιμασίας της Μπράιτον

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπάμπη Κωστούλα στο φιλικό της Μπράιτον επί της Γουίκομπ Γουόντερερς, με τον 19χρονο επιθετικό να σημειώνει δύο τέρματα.

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Newsroom
Μπάμπης Κωστούλας
Ο Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον | Χ/@OfficialBHAFC
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Μεγάλη είναι η εξέλιξη του Μπάμπη Κωστούλα μέσα σε ένα έτος στην Μπράιτον, με τον Έλληνα διεθνή να πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Γουίκομπ Γουόντερερς.

Σε αντίθεση με το περσινό καλοκαίρι, όπου δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια προετοιμασίας, ο πρώην φορ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Γλάρων και μάλιστα σκόραρε δις.

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