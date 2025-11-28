Κοτσόλης - Κορόνα: «Στόχος να χτίσουμε ξανά τον Παναθηναϊκό και να τον επαναφέρουμε στην κορυφή»

Σε μία εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ, ο νέος αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Στέφανος Κοτσόλης και ο «ομόσταυλός» του, τεχνικός διευθυντής, Μιγκέλ Κορόνα συστήθηκαν στο κοινό της ομάδας απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα που τους τέθηκαν.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για την αγαστή συνεργασία που έχουν και τον στόχο τους να αναδιαμορφώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ απέφυγαν ντριμπλάροντας οποιαδήποτε ερώτηση σχετιζόταν με μεταγραφές τονίζοντας πως δουλεύουν για να είναι έτοιμοι να κινηθούν έξυπνα.

