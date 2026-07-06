Kοτσόλης: «Ο Νίστρουπ, οι μεταγραφές, η συσπείρωση και η ευλογία να είσαι στον Παναθηναϊκό»

Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό μίλησε στους απεσταλμένους του ελληνικού Τύπου στην Ολλανδία, ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Στέφανος Κοτσόλης.
Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού τμήματος του Τριφυλλιού αναφέρθηκε στην επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ, στις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, στο πλάνο που υπάρχει για την ακαδημία, την στελέχωση της πρώτης ομάδας αλλά και το πως βιώνει ο ίδιος την παρουσία στην ομάδα της καρδιάς του.
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