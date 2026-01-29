Μενού

Κούβαρης στο Gazz Floor By Novibet: «Ο Παναθηναϊκός έχει στραμμένο το ενδιαφέρον στο trade deadline του NBA»

Ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε στο «Gazz Floor by Novibet» ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει το trade deadline στο NBA προκειμένου να δρομολογήσει και την επόμενη κίνησή του.

Παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την διαφορά θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Κούβαρης στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» οι «πράσινοι» έχουν ανοικτά τα μάτια στο trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου στο NBA περιμένοντας τις εξελίξεις ώστε να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ.

