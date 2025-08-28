Κρις Φρουμ: Στο νοσοκομείο ο τέσσερις φορές νικητής του Tour de France - Τον χτύπησε αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Βρετανός ποδηλάτης και τέσσερις φορές νικητής του Γύρου της Γαλλίας (Tour de France), Κρις Φρουμ (Chris Froome) μετά από ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια προπόνησης, αφού τον παρέσυρε αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες κοντά στο Σεν Ραφαέλ, στη νότια Γαλλία, κοντά στο Μονακό, και ο Κρις Φρουμ δεν αναμένεται να αγωνιστεί ξανά φέτος σε ποδηλατικό γύρο, μετά το σφοδρό ατύχημα που είχε,

Ο ποδηλάτης διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν προσδιορίστηκε ο βαθμός του τραυματισμού του και έτσι η ομάδα του αποφάσισε να τον κρατήσει εκτός αγώνων.

Με πληροφορίες από L'Equipe